Covid | oggi in Italia 47 763 casi e 69 morti Bollettino 12 ottobre - Cronaca - quotidiano net

Sky Tg24

Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.487 positivi su 15.681 tamponi esaminati , 1.352 in meno di ieri con 5.021 tamponi processati in meno. Di questi, 3.619 su 12.062 sono positivi al tampone antigenico ...AGI - Ancora in lieve crescita la curva epidemica in Italia. Sono 47.763 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore , contro i 65.925 di ieri e soprattutto i 45.225 di mercoledì scorso. I ...disono ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 47.763 casi, 69 morti. Tasso positività 19,5%. LIVE Sono 47.763 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65.925), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 69 (ieri ne erano state notificate 80).(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - "In tutti i Paesi europei l'onda monterà e dovremo evitare che diventi uno tsunami": è il quadro che il professor Walter Ricciardi fa della situazione Covid, anche in vista ...