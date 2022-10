Volley | Mondiali femminili 2022 | gironi e tabellone completo

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutti ie ildeidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo l’oro agli Europei 2021 e lo storico trionfo nellaball Nations League, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per provare a confermarsi nell’élite mondiale. Sylla e compagne inizieranno la loro avventura iridata nel girone A, ma il cammino verso le posizioni che contano è molto lungo. Di seguito, la composizione deidelle prime due fasi e gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. IL CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...