Vale Lp torna con il provocatorio singolo Porcella

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) , da oggi in presave e in radio da questo venerdì Sfacciata, diretta, onesta. Si è fatta conoscere al grande pubblico con il brano Chéri, ma è con ilmai pubblicato finorache ha dimostrato da subito a tutti la sua forza. Come si fa per le cose più preziose,Lp ha deciso di tenere per sé il brano fino a oggi, con la volontà di pubblicarlo solo quando sarebbe arrivato il momento giusto, a livello artistico e personale e su tutte le piattaforme streaming e in digital download da venerdì 14 ottobre. Attivo il pre-save al seguente link: https://bit.ly/3ekzyRO. La canzone ha colpito tutti già dal primo ascolto e l’attesa dell’uscita verrà ripagata a breve. Nonostante il contesto televisivo in cui è stata ascoltata inizialmente, adesso viene proposta nella sua forma più ibrida. Un giro di chitarra fuori dal tempo, ...