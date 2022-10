Maestra muore a scuola davanti agli alunni

L'Arena

Laera originaria di Naro (Agrigento) e viveva con il marito a Cerea. L'anno scorso era arrivata a Villa Bartolomea alla scuola primaria "Carlo Ederle" per insegnare scienze e geografia. ...Il malore e i soccorsi All'improvviso, dopo aver salutato il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, lasi è accasciata a terra , cadendo in ... Maestra muore a scuola davanti ai suoi alunni. Il collega: «Ho provato a rianimarla, speravo ce la facesse» È morta sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso contro il quale purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è ...È deceduta così, come riporta l’Arena, in quella scuola che tanto amava e dove tutti la apprezzavano per il suo modo sempre pacato e gentile, Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria ...