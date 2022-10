La fuga dei russi a Hong Kong E i sospetti degli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Mentre proprietà russe vengono sequestrate in tutta Europa, un superyacht da 500 milioni di dollari è ancorato nelle acque di. L’imbarcazione sarebbe intestata al miliardario Alexey Mordashov, maggiore azionista del produttore di acciaio Severstal PJSC e il terzo uomo più ricco dellaa, incluso nella lista di sanzionati per la sua vicinanza al Cremlino. Ma non solo gli yacht di lusso navigano verso l’isola, famosa fino a poco tempo fa per godere dei benefici dell’Occidente e i vantaggi della Cina. Anche molte società russe escluse dalle capitali finanziarie occidentali pensano acome nuovo destino, alimentando l’ipotesi che diventerà l’hub asiatico delle imprese sanzionate per la guerra russa in Ucraina. Sherman Yan, socio amministratore di...