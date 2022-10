“Il mio tempo è finito” Cingolani dice basta al governo e annuncia la svolta Ue

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roberto, ministro della Transizione Ecologica, intervenendo ai Green Talks di Rcs Academy. Repower Eu verso l'Unione Energetica, hato il passo in avanti di Bruxelles sul tetto al prezzo del gas: “L'Europa è complessa ma sul price cap stiamo convergendo, credo si possa giungere ad una conclusione, un po' di compromesso, che contribuirà fortemente a limitare i costi. Il tetto al prezzo del gas probabilmente si configurerà come un intervallo entro il quale il TTf potrà variare senza avere picchi di volatilità assurdi. Abbiamo - sottolinea- messo in sicurezza il Paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni, avremo problemi sui prezzi, avevamo proposto il price cap mesi fa”. Il ministro delDraghi è poi tornato a chiedere a gran voce una ...

Adnkronos

Parlando dell'ipotesi di un doppio mandato Cingolani ha affermato "per me è sicuramente la fine", "il tempo da questo punto di vista e' finito". "C'e' un momento per i tecnici e un momento che ..."