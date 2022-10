Casini | «Tolto l’indice di liquidità per iscriversi in A»

Calciomercato.com

... la risposta sarebbe una: "Piena diPieno di... E allora stiamo bene". Ora, capirai ... Marco, hoi tacchi e sono raggomitolata nel mio posto con il pc sulle gambe, dal finestrino ...... poi in un campionato totalmente dominato si èla soddisfazione di andare a vincere in casa ... in campo con il 4 - 3 - 1 - 2: Volpe, Cariolato, Molnar, Bonetto, Gemignani,, Barba, ... Casini: 'Tolto l'indice di liquidità per iscriversi alla #SerieA' Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A ... Il nuovo documento proposto dalla Figc, che ha anche tolto l’indice di liquidità come criterio di ammissione, è un’ottima base su cui lavoreremo ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Siamo soddisfatti, ma il lavoro da fare per rinnovare il calcio italiano è ancora tanto e la Serie A certamente non si tirerà indietro . Così Lorenzo Casini, ...