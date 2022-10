A Osimo una donna è stata massacrata dal marito | ha detto che aveva battuto la testa sola

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ennesimo caso di femminicidio. Ennesimauccisa, in una lista che continua ogni giorno ad avere altri nomi. Ilaria èuccisa in casa da suo. L’uomo era agli arresti domiciliari, era stato infatti arrestato per una questione di droga. Ilaria Maiorano41 anni , sarebbeuccisa alla fine di un litigio, all’interno della casa in cui viveva con suo. I fatti questa mattina, in un care in via Montefanese a, in provincia di Ancona. Lasarebbedi botte. Si spera che al violento omicidio non abbiano assistito i due figli della coppia. Si è appreso per il momento, che i due bambini stanno bene. Femminicidio a: le ultime ...