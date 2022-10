Roma-Napoli | vietata la vendita di biglietti ai residenti in Campania

CalcioNapoli24

Un servizio offerto a prezzi competitivi: si parte da 19,90 sulle tratte brevi come lao la- Firenze. Soluzioni che Italo ha studiato anche perché sono sempre più numerosi i ...In particolare si parla delle seguenti località, nelle zone coperte da centrali XGS - PON : Milano,, Torino, Genova, Bologna, Firenze,, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, ... Biglietti Roma-Napoli, il club giallorosso: "Trasferta vietata ai campani in attesa dell'Osservatorio", il prezzo L’ex difensore invita i tifosi partenopei alla calma Il Napoli è tra le squadre attualmente più in forma in Europa. Christian Panucci invita però i tifosi partenopei alla calma e lo fa riflettendo sul ...In vista di Roma-Napoli, in programma il prossimo 23 ottobre, i tifosi napoletani potrebbero essere nuovamente penalizzato con la chiusura del settore ospiti ai residenti in Campania. Lo stesso club ...