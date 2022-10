Perché l’Italia deve dialogare con la Libia Il commento di Ruvinetti

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Per il nuovo governo italiano sarà fondamentale rientrare quanto prima nel dossier libico, che sta acquisendo un ulteriore livello di complicazione anche a causa della partita che la Turchia ha dimostrato di voler (continuare a) giocare. L’accordo recentemente raggiunto con il governo del primo ministro Abdulhamid Dabaiba per lo sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale, basato sul MoU Tripoli-Ankara del 2019, rappresenta infatti la determinazione con cui il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, intende ancora tenere attivo il suo ruolo nel Paese. Un ruolo che egli sovrappone ai propri interessi nel Mediterraneo, dove le questioni energetiche assumono un valore di rilievo (anche se non esclusivo) e dove Ankara rappresenta una componente certamente non ignorabile. Questo momento critico – in cui lo scombussolamento del mercato delle commodities energetiche ...