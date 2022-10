Pamela Prati | accordo segreto con Mediaset | spuntano le prove FOTO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La showgirlha stretto accordi particolari con: hanno fatto sparire ogni traccia dello scandalo.(fonte youtube)Storica figura del Bagaglino,ha scelto di rimettersi in gioco nel contesto televisivo del “GF Vip” dopo la precedente esperienza fallimentare. Navigata di scandali e mormorii, la soubrette ha ceduto allo strenuo corteggiamento di Alfonso Signorini, ma non senza porre inflessibili condizioni. O, almeno, è quanto emergerebbe da una scoperta casuale del blogger “Il Signor Distruggere”, in seguito ad un’indagine meticolosa sul portaleInfinity.pesta i piedi a Barbara D’Urso: scoppia il caso nel web...

Mark Caltagirone è 'una storia che fa ancora male' a, un uomo misterioso - che non è mai esistito - ma del quale se n'è parlato a lungo nel recente passato.non ha ancora mandato giù la vicenda che la vide protagonista nel ......Fratello Vip 2022 si è dimostrato subito difficile per il conduttore di Bim Bum Bam che è finito immediatamente nel mirino della maggior parte dei concorrenti per la sua amicizia con. ...La showgirl Pamela Prati ha stretto accordi particolari con Mediaset: hanno fatto sparire ogni traccia dello scandalo.Alberto De Pisis ha affermato di non saperne nulla e che per questo voleva essere messo al corrente. Pamela Prati, allora, ha ripercorso quei momenti che la portarono all’addio del reality in modo ...