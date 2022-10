Lipsia | UFFICIALE | preso il sostituto di Gulacsi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilhaildell'infortunato Peter: contratto fino a fine stagione per Orjan Nyland, portiere 32enne norvegese...

Calciomercato.com

Diretta Gol Christian Giordano- Celtic, ore 18.45, in diretta su Sky Sport Football e Sky ... Ecco tutto quello che c'è da sapere Attraverso un comunicato, l' Uefa ha reso note le date ...... SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+- Celtic (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL, SKY ... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoUfficiale: il Lipsia ha ingaggiato l'ex portiere dell'Aston Villa Ørjan Nyland, che era svincolato, con un contratto fino alla fine della ...Ora è ufficiale l'acquisto del nuovo portiere norvegese Nyland per sostituire l'infortunato Gulácsi e per difendere il Lipsia ...