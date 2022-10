Lecce | quarantenne morto per emorragia cerebrale | donazione multiorgano Ieri l' intervento

RaiNews

Si è svolta ieri, nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di, una donazione multiorgano da parte di un uomo di 40 anni deceduto nel reparto di Anestesia e Rianimazione per emorragia cerebrale spontanea. Dopo il rilievo clinico e strumentale di morte ...- Cristian Calignano,di Nardò, aveva avuto un malore qualche giorno fa. I suoi familiari lo avevano trovato esanime. La corsa in ospedale si è rivelata inutile, nonostante il ... Muore un quarantenne nel Salento: donati cuore, fegato, reni e cornee Si è svolta ieri, nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, una donazione multiorgano da parte di un uomo di 40 anni deceduto nel reparto di Anestesia e Rianimazione per emorragia cerebrale sponta ...