Juve | senti Mauro | 'Ritiro una stupidata | non basterebbe Maradona'

TORINO - " Con un calendario così congestionato, con una partita ogni tre giorni, c'è davvero poco spazio per allenarsi e per migliorare quelle lacune evidenziate dallae, in generale, anche da altre squadre. Ci vuole tempo per ottenere dei risultati, come per esempio per esaltare velocità e intensività ": Massimo Neri , storico preparatore atletico al fianco di ...I tifosi dellalo ricordano ancora con affetto: quando Antonio Conte dovette scontare la lunga squalifica a sedere sulla panchina c'era lui, Massimo Carrera . L'ex difensore parlando al Corriere di Torino quasi ... Juve, senti Neri: “Impossibile abbiano solo 20’ di autonomia. C’è altro” La Juventus è a -10 dal Napoli primo in classifica. Se oggi non ci fosse stata la partenza per Haifa, sarebbe stato ritiro immediato, una soluzione valida per uscire dalla crisi. Se ne riparlerà event ...La sconfitta netta della Juventus contro il Milan per 2-0 continua a fare rumore ... molta confusione” – e su Vlahovic isolato e furente – “Mi sembra non si senta molto a suo agio, se la prende con se ...