Pianeta Milan

Anzi, non volendo considerarecome titolare ma, bensì Giroud, potremmo dire che i ... L'idea sembra esserequella di affidarsi alla giocata del singolo. Giocata che puntualmente non ...D'altronde,non gioca una partita da parecchi mesi. Maldini e Massara, oltre al mister, ... Il possibile rinnovo, a questo punto, sembrapiù complicato e la sensazione è che, fra ... Ibrahimovic sempre più social: ora è anche su TikTok. L’annuncio (Video) In casa Milan il tema mercato sta prendendo sempre più piede in vista di gennaio e non solo: ecco la raffica delle ultime news più importanti ...Milan, Zlatan Ibrahimovic verso il ritiro Questo si vocifera a Milanello. Nel frattempo Maldini non perde tempo e individua il sostitito ...