Esonero Cioffi | Verona pronto a cambiare | i possibili sostituti

(Di lunedì 10 ottobre 2022), ilguida tecnica: quali sono idel tecnico dei gialloblù La sconfitta di Salerno costa molto cara a Gabriele, con illa propria guida tecnica in vista della prossima parte di stagione. Il lavoro del tecnico, fin qui, non è stato pienamente promosso e il club gialloblù valuta ora le alternative. Dopo l’dell’attuale allenatore, la panchina potrebbe essere affidata a uno tra Ballardini, Diego Lopez, Bocchetti o Andreazzoli. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

