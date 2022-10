Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati | il retroscena

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Erano una delle coppie più discusse del 2021. La loro scelta a Uomini e Donne aveva fatto tanto discutere, generando non poche polemiche. Lei,Conte, definita la prima tronista trans, ma in realtà già da anni aveva fatto l’intervento per il cambio di sesso e 8 anni prima era diventata donna anche per la legge italiana; lui,, lo stereotipo del corteggiatore criticato perché ritenuto falso e interessato solo alle telecamere. I due avevano provato un interesse reciproco fin dal primo istante, tanto che si erano scelti all’improvviso, lontano dalle telecamere. In un improvviso moto di coraggio il corteggiatore era andato a casa di lei e tra i due era scattata la passione. Ora è tutto finito. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne: dove vedere le repliche L’addio tra...

Dopo settimane di dubbi e speculazioni da parte dei più appassionati gossippari la ferale notizia è arrivata: questo pomeriggio, la prima tronista transgender della storia di Uomini e Donne ha confermato una volta e per tutte in modo inequivocabile la fine della sua relazione con Ciprian Aftim , il ragazzo ...E' finita traConte e Ciprian Aftim . A dare l'annuncio, l'ex tronista di Uomini e Donne : E ancora: Poi ha concluso: Poco più di un mese fa ,aveva smentito le voci di una crisi in un'...Andrea Nicole Conte annuncia la rottura definitiva da Ciprian Aftim, conosciuto a Uomini e Donne: “Mi sono chiusa nel mio silenzio chiedendo ...La ex tronista transgender conferma via social in forma ufficiale la fine della sua relazione con l'uomo conosciuto in trasmissione. Ecco le sue parole ...