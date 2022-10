Video F1 | GP Giappone | Verstappen vince Gli highlights della gara

Polemiche per la sicurezza del Gp deldi F1. Un mezzo adibito al recupero è stato notato, infatti, ai margini della pista di Suzuka, ...A quattro Gp dalla fine del Mondiale di F1, in, Max Verstappen si laurea Campione del Mondo, grazie al successo a Suzuka. L'olandese precede ...Vi la partenza e il primo giro dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 18° appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Al termine di una gara “accorciata” ma letteralmente dominata ...Momento amarcord durante il GP del Giappone: Mick Schumacher è stato in testa per pochi secondi a Suzuka, pista in cui papà Michael ha trionfato in ben sei occasioni e in cui ha conquistato il primo M ...