Senago | torna la Walk for life

(Di domenica 9 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La pioggia non ha fermato l’entusiasmo dei partecipanti alllafordi. L’evento di C6 Siloku è una camminata solidale in favore dei pazienti oncologici. Dopo il successo della prima edizioneforta grazie a C6 Siloku Onlus con il patrocinio del Comune di. L’associazione no profit, composta prevalentemente ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

TUTTOBICIWEB.it

Baldo è il capo e sta a. Al secolo sono Simon Spallina , milanese con precedenti, e Roberto ... A far da garante nascosto la 'ndrangheta da cui tutto parte e tutto. Baldo e i suoi ...... Abbiategrasso, Garbagnate Milanese,e Magenta dove debutta il partito 'La Nuova Italia' ... Tre i comuni lombardi dove sia votare in anticipo, prima della scadenza del mandato: Bienno nel ... DOMANI TORNA IL FASCINO DEL CASTELLO CON LA SENAGO-CARIMATE Torna il fascino del Castello di Carimate. Teatro di grandi eventi e di grandi sfide la salita di Carimate riporta la memoria all'allora Gran Premio Delfo per dilettanti ma soprattutto alla Milano-Car ...Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno a Senago domenica 9 ottobre alle ore 10.30 si terrà la Walk for life.