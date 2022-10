Mondiali gravel in Veneto | il belga Vermeersch oro | l' Italia argento con Oss

Gianni Vermeersch è il primo campione del mondo. Il 29enne belga della Alpecin ha trionfato nella prima edizione della rassegna iridata su ...sinistra Filippo Pozzato (organizzatore dei),...16.14 Bronzo per Mathieu van der Poel che batte in volata Greg Van Avermaet. L'olandese ha venduto cara la pelle fino all'ultimo metro. 16.13 Seconda posizione per Daniel Oss che manda baci al ...Trionfa Vermeersch nella prima storica edizione del Mondiale Gravel precedendo l'italiano Daniel Oss e l'olandese Van der Poel ...Gianni Vermeersch ha vinto il primo Mondiale Gravel della storia. Il belga si è imposto sul traguardo di Cittadella (in provincia di Padova) dopo 190 chilometri di fatica, in sella a questo speciale m ...