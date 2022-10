L’Inter Primavera perde ancora | la Roma vince 3 a 1

Leggi su intermagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nuova sconfitta percontro laallenata da Chivu e lo fa in casa dellanel match valido per la settima giornata del campionato di categoria. Partita bloccata nel primo tempo, conche prova a rendersi pericolosa soprattutto con lanci in profondità e con l’azione offensiva delle mezzali, Andersen a destra e Kamate a sinistra. Nella fase iniziale laattende e trova la sua prima occasione con una punizione dalla destra di Pagano che termina alta. Al 19?si rende pericolosa con un’azione in velocità: il lancio di Perin trova Curatolo in area, dove l’attaccante nerazzurro lavora benissimo il pallone e serve l’accorrente ...