Filippo Ganna ha pedalato nell' Ora più lunga

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Per oltre un minuto e venti i dai forza daje su allez hop vai che dai divani erano saliti parecchio insistentemente e ritmicamente per sostenere e spingere, tramite chissà quale misterioso metacosmo, si acquietarono, si placarono, quasi fino a sparire, per sostituirsi in un oooohhhhhh, in un wooow, in qualche altro suono. C’era più bisogno di alcuna parola di incitamento.stava pedalando oltre il Record dell’Ora. Ci si aspettava questo. Nient’altro che questo. Sarebbe bastato anche solo un metro in più di quei 55,548 chilometri percorsi ad agosto Dan Bigham, pistard britannico e performance engineer – colui che ha il compito di ottimizzare le prestazioni aerodinamiche degli atleti – della Ineos. Sarebbe bastato, probabilmente non sarebbe stato sufficiente. Avevamo tutti aspettative ...