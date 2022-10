F1 | GP Giappone 2022 | partenza shock per Sainz | fuori già al primo giro

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ durato meno di unil GP delper Carlos, finitopista anzitempo. Lo spagnolo della Ferrari ha perso da solo il controllo della sua monoposto ed è finito contro le barriere. Sicuramente le condizioni meteorologiche non hanno aiutato in quanto la pista è bagnata, c’è poco grip e non è facile girare. C’è da dire cheè stato anche un pizzico sfortunato; inevitabile il ritiro. SportFace.