Covid | Vaia | “Nessun allarme e stop catastrofismi”

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Niente paura,. Abbiamo una grande immunità ibrida nel Paese che ha sempre dato prova di maturità. Cosa abbiamo davanti a noi? La razionalità ci dice ottimismo ma ottimismo della volontà che significa che il ‘sistema Paese’ deve agire in maniera sincrona. La politica, il nuovo governo ci ascolti e prepari un intervento massiccio di ventilazione meccanica nei luoghi della socialità. Mai più tornare indietro! Mai più mascherine! Mai più lockdown!”. Così, in un post su Facebook, il direttore dello Spallanzani, Francesco. L'articolo proviene da Italia Sera.

è così che il Direttore Generale dell Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, Francesco, commenta l'attuale situazione sanitaria legata aldurante la sua presenza al