La Gazzetta dello Sport

Con Fabregas in campo da capitano per la terza partita di fila, il man of the match è Tommaso, al suo primo gol stagionale. Al 34' Blanco controlla un pallone sulla sinistra, guarda al ...Il Como puòforte delle 15 vittorie ottenute contro l'altra squadra lombarda. Tredici di ... se la gioca poi anche Kabashi e dunque a rischiare il posto sono Bellemo e, anche se uno ... Arrigoni fa sorridere il Como, il Sudtirol ferma sul pari il Benevento