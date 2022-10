Strage in A4 | sale a 7 il numero delle vittime Morte cerebrale per la coordinatrice Romina

il Resto del Carlino

Si è aggravato il bilancio del drammatico incidente sull'A4. E' stata dichiarata la morte cerebrale per la coordinatrice dell'area educativa di Cuore 21 Romina Bannini, per le gravissime lesioni. Sale a 7 il bilancio delle vittime del terribile incidente avvenuto ieri sulla autostrada A4 all'altezza di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Le altre vittime sono l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi e 5 ragazzi.