Solo una reprimenda | Verstappen conserva la pole a Suzuka

(Di sabato 8 ottobre 2022)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – La Fia, limitandosi a unanei confronti di Max, ha confermato l'ordine di arrivo delle qualifiche del Gran Premio del Giappone., dunque per il pilota della Red Bull, davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e terzo.Nel comunicato ufficiale la Fia fa sapere che i commissari, dopo aver ascoltato Maxe Lando Norris, hanno confermato ladell'olandese che a, nella gara che potrebbe laurearlo campione del mondo per la seconda stagione consecutiva, partirà davanti a tutti. Lo farà per la quinta volta in questo Mondiale, la 18^ in carriera. I commissari hanno ascoltato le ragioni di entrambi che hanno spiegato l'episodio occorso durante il Q3, quando il campione del mondo ...

Verstappen però è finito sotto investigazione da parte dei giudici a causa disbandata nel corso della Q3 che ha ostacolato Lando Norris : per luireprimenda per 'impedimento' ...Per quanto mi riguarda " ha concluso il prete di Caivano " se avessi volutovita comoda non avrei fatto il prete. Sonoun povero parroco che annuncia il Vangelo". Un prete che ora è stato ...I commissari dopo aver guardato le immagini, ascoltato i piloti ed analizzato anche casi precedenti, hanno deciso di infliggere al campione olandese solo una reprimenda, la prima nella sua stagione.Il titolo di WB Games Montréal si prepara a raccogliere in eredità una Gotham City orfana del Cavaliere Oscuro ma pur sempre pregna di criminali pronti a ridurla a brandelli. In arrivo il 21 ottobre ...