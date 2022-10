Sinistra doppiogiochista | si taglia i capelli per le iraniane e a Strasburgo vota a favore del velo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022)ipocrita e. Siin pubblico per sostenere simbolicamente la lotta delleper l’emancipazione. Ma poino adel. E’ accaduto nella riunione plenaria a Strasgurgo. Lanon va oltre il simbolismo: il taglio deiostentato da tantissime donne dicontro l’oppressione del, costato letteralmente la vita a Mahsa Amini. Ma quando si può passare ai fatti lafa sempre la. Si tira indietro e in Europa non è disposta a retrocedere dalle campagne di promozione dell’hijab.ipocrita: a Strasgurgo socialisti e verdi ...