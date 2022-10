Sabato 8 Ottobre 2022 Sky Cinema | Petra 2 - Carnevale diabolico

(Di sabato 8 ottobre 2022)2 -Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il cadavere di un ragazzo travestito da diavolo portae Antonio a una terribile verita' nascosta.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale 313)Il clubMiglior regia a Berlino per Pablo Larrain. Cile: ripudiati dalla Chiesa, quattro preti si isolano per espiare i loro peccati. L'arrivo di un altro uomo...

RomaToday

Stasera in TV: i film da non perdere di2022. Star Trek Beyond, Annabelle 3 o L'esorcista Ecco i migliori film in programma ...Prima Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati Gal 3,22 - 29 Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede ... Cosa fare con i bambini sabato 8 e domenica 9 ottobre PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Questo sabato le Associazioni di volontariato animeranno il cuore di Alessandria per far conoscere alla comunità il volto della ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...