LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Esposito eliminato agli ottavi

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGli italiani in gara oggi ed il programma in tv/streaming – Il tabellone degli italiani – Il riepilogo delle finali di ieri 10.48 Secondo shido per Akhadov: siamo oltre i quattro minuti di golden score. 10.46 Uno shido per entrambi: raggiunti i tre minuti di golden score. 10.43 Equilibrio fra Heydarov e Akhadov: si va al golden score. Dopo questo incontro tocca a Manuel Lombardo. 10.39 Tre shido perche viene squalificato ed. Davvero un peccato. 10.37 Si va al golden score: ancora parità assoluta. 10.36 Primo shido per. 10.34 Manca un minuto alla fine e ancora c’è grande equilibrio: nessuno shido. 10.32 Comincia la sfida tra Giovannie Lasha Shavdatuashvili. 10.30 Sul tatami uno adesso la brasiliana Lima ...

Dopo lo splendido bronzo di Assunta Scutto nei 48 kg e l'ottimo quinto posto di Elios Manzi nei 66 kg, l'Italia ambisce ad un altro risultato importante quest'oggi nelle categorie - 73 kg maschile e - ...Viaggio in una realtà vanto per la città, come dimostra il secondo posto conquistato ai mondiali per ragazzi con sindrome di down. Paola Baroncelli: "Sono atleti agonisti a tutti gli effetti" ...14.48 VIERU COSA SI E' INVENTATO!! Attacco sul gong, proiezione e medaglia di bronzo! Il georgiano si è distratto pensando fosse già finita. 14.47 Uscita dal ...