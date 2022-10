L’Anno che Verrà 2022 a Perugia

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Amadeus - L'Anno cheSarà la città diad ospitare il 31 dicembreche, il tradizionale concerto di fine anno in diretta su Rai 1. L’evento resta dunque nella Regione Umbria, dopo l’edizione passata in quel di Terni. In venti edizioni, l’Umbria è la quarta regione a concedere almeno il bis dopo l’Emilia Romagna (a Rimini dal 2003 al 2010), la Valle d’Aosta (a Courmayeur dal 2011 al 2014) e la Basilicata (tra Matera, Potenza e Maratea dal 2015 al 2019). Un solo anno, invece, nel Lazio: a causa della pandemia da Covid, nel 2020che– previsto inizialmente a Terni – fu realizzato negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La serata, che quest’anno da calendario sarà di sabato, saluterà come da tradizionein ...