Caronno | in tre su un motorino senza targa | il video virale su Facebook

(Di sabato 8 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Circolavano in tre su unPertusella. Sono stati segnalati via social da un caronnese che li ha addirittura filmati, suscitando lo sdegno e lo sconcerto dei concittadini. L’episodio è successo nella serata di venerdì 7 ottobre, quando lungo il corso della Vittoria e il viale Cinque Giornate (la vecchia Varesina) ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

La piantagione è risultata gestita dapersone, il padre di 73 anni, la madre di 68 anni e il ... alla Sagra del Gorgonzola diPertusella. Ad Angera torna AgriVarese, la grande ...Tutte le informazioniPERTUSELLA - Weekend conclusivo per la Sagra del Gorgonzola , la ... Tutte le informazioni FUORI PROVINCIA LEGNANO -giorni di street food, quelli dal 7 al 9 ottobre, ... Caronno: in tre su un motorino senza targa, ma hanno il casco... Annuncio vendita Honda X-ADV 750 (2021) usata a Caronno Pertusella, Varese - 9036755 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Volley di B, Caronno, Saronno, Limbiate, Cusano, Lazzate e Novate in campo: partenza dei campionati, ecco con quali novità ...