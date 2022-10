Biglietti Napoli | sold-out con l’Ajax Con il Bologna un altro pienone?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo i sei gol rifilati alin trasferta, c’è grande fervore aper la sfida di mercoledì 12 ottobre alle ore 18:45. I tifosi azzurri sperano in altri 90 minuti di calcio spettacolo com’è accaduto già all’Amsterdam Arena, gara di netto dominio da parte di unche ha fatto parlare di sé in tutto il mondo.AjaxTutto esaurito per continuare il sogno Championsout, come si legge su TicketOne, per la gara che ospiterà i ‘lancieri‘ al Diego Armando Maradona diper la quarta giornata di Champions League. Complici le tariffe deimolto basse (100 euro per il posto migliore in tribuna Posillipo), i tifosi carichi di entusiasmo fanno tutto esaurito allo stadio e sono pronti alla gara che – in caso di ...