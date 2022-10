Morte di Martina Rossi | si sono costituiti in carcere Albertoni e Vanneschi | condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Alessandroe Lucasialdi Arezzo. Il 7 ottobre 2021 erano statidalla Cassazione alla pena di 3per laalla studentessa genovese, precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca proprio per fuggire alladopo la condanna della Cassazione avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali, richiesta trattata dal tribunale di sorveglianza di Firenze. Il fatto che la sentenza non fosse stata ancora eseguita, era stato molto contestato dal padre di, Bruno ...

Rossi, la Cassazione conferma le condanne a 3 anni - Il padre: 'Mai impunità per chi fa male a una donna' AREZZO – Si sono costituiti, nel pomeriggio, al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021, giusto un anno fa, per la tentata ... Si sono costituiti oggi al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre ...