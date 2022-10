Giuseppe Conte e la manifestazione per la pace in Ucraina | «In piazza anche chi vota a destra»

Il leader del Movimento 5 Stelleannuncia una manifestazione per la pace in Ucraina . E in piazza vuole "una manifestazione senza sigle e senza bandiere, aperta a tutti i cittadini che nutrono forte preoccupazione per ...... è andata in frantumi l'alleanza tra il Partito Democratico di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle di. Se i 5 Stelle hanno più volte ribadito che non collaboreranno con gli attuali ...Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, vuole continuare a rosicchiare lentamente ma inesorabilmente, qualche briciola del consenso rimasto al Pd, perseguendo sempre di più i ...A inizio novembre la manifestazione nazionale per la pace a Roma voluta da Giuseppe Conte la organizzeranno le Acli. Il sogno Piazza San Pietro. E il Pd si spacca.