Giannini | Strisce pedonali fai-da-te a via Boccea

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) contro i ritardi di comune e municipio – “A quasi un mese dalla riasfaltatura di via, la segnaletica orizzontale non è stata ripristinata, dunque oggi, in segno di protesta contro i ritardi di Comune e Municipio XIII, abbiamo deciso di apporre sull’asfalto dellebianche di carta per sollecitare l’amministrazione a intervenire quanto prima per rimediare a questa criticità”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele. “Si tratta di un disservizio pericoloso – prosegue – in una delle strade più trafficate e commerciali della Capitale, che, nel tratto che va da Piazza Giureconsulti al mercato rionale, alla presenza anche della scuola ‘Clementina Perone’, sta mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, costretti ad attraversamenti da brivido, schivando auto e ...