CdS – “Se avessi preso qualcuno in testa…”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) 2022-10-07 01:24:22 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Gabriel Omar Batistuta in vena di aneddoti sui propri canali social. E’ qui, infatti, che ha raccontato l’episodio relativo a un calcio di punizione a due in area, “il primo in assoluto assegnato in Serie A – dice l’argentino sorridente ripensando a quel Milan-Fiorentina della stagione 1998-1999 –: e proprio a me è capitato di batterlo“. Batistuta e l’aneddoto social: “Vi racconto quella punizione a due in area in Milan-Fiorentina 1998-1999” Batigol ha proseguito: “Venne da me Rui Costa e continuava a chiedere come si battesse quel particolare calcio piazzato, quasi in area piccola e con una folta barriera esattamente davanti al portiere. Allora io gli dissi, tiro io sul tuo tocco e lo calcio più forte che posso, mirando alla testa di chi sta in barriera, perché così ...