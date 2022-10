(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il presidente dell'Emilia - Romagna: 'Bene il percorso indicato da Letta, non bastano 15 giorni per una discussione seria. Auspico un congresso ...

Il presidente dell'Emilia - Romagna: 'Bene il percorso indicato da Letta, non bastano 15 giorni per una discussione seria. Auspico un congresso ......, Eugenio Giani e Michele Emiliano, che fanno il pieno di applausi. Insieme al campano Enzo De Luca, autore di un vero show, 'ieri in questa piazza avete visto una sagra burina',lo '... Bonaccini sferza il Pd: "Troppa autoanalisi, è l'ora della rigenerazione del partito" Il presidente dell'Emilia-Romagna: "Bene il percorso indicato da Letta, non bastano 15 giorni per una discussione seria. Auspico un congresso partecipato" ...Grandi manovre nella Lega dopo le elezioni. E se a livello nazionale Umberto Bossi guarda alle origini lanciando il comitato del Nord, il Carroccio in città rafforza la sua stuttura con il neo segreta ...