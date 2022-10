(Di venerdì 7 ottobre 2022) A poche ore dall’assegnazione del premioper laal difensore dei diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all’Organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties e a, la più antica organizzazione di difesa e lotta per i diritti umani della Russia, proprio quest’ultima ong è stata subito colpita dalla magistratura russa, che ha dato ordine di sequestrare glinel centro della capitale russa. Oleg Orlov, biologo e presidente del Consiglio del Centro per i diritti umani di, nel corso di una conferenza stampa a, ha citato il dissidente sovietico Andrei D. Sakharov: «, progresso e diritti umani sono tre obiettivi indissolubilmente legati: l’invasione russa dell’Ucraina mostra che quando i diritti umani vengono ...

Da Oslo arriva un messaggio molto chiaro aproprio nel giorno in cui da Washington è arrivata ... Bialiatski è stato arrestato l'anno scorso a luglio dopo unnegli uffici e case private di ......i collegamenti tra il contingente russo a nord - ovest del Dniepro e il grosso delle forze di... come è inevitabile dopo otto mesi di guerra sanguinosa presentata all'inizio come undi ... Blitz a Mosca contro la ong Memorial: uffici sotto sequestro dopo la vittoria del Nobel per la pace L’ultimo articolo sul quale stava lavorando voleva documentare la tortura e l'uccisione di due persone da parte di un corpo delle forze dell'ordine comandato dal lkeader ceceno Ramsan Kadyrov ...E stata assassinata nell’ascensore del suo palazzo a Mosca il 7 ottobre del 2006. La sua colpa fu raccontare gli orrori perpetuati dalla Russia di Putin in Cecenia ...