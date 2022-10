MotoGP | Lorenzo Savadori e Aprilia insieme anche nel 2023

Dopo le conferme di Aleix Espargarò e Maverick Vinales , in casa Aprilia ne arriva un'altra altrettanto importante.Savadori , infatti, ha rinnovato la sua fedeltà alla casa veneta (fedeltà che dura dal 2015, anno del titolo in Superstock 1000) e sarà ancora tester ufficiale della RS - GP per un 2023 che ...Savadori resta test rider Aprilia e lo farà anche nella stagione 2023. Parte integrante del progetto Aprilia Racing in, il pilota lavorerà nell'ambito dello sviluppo della RS - GP e a ...Il lavoro da tester del pilota romagnolo in sella alla RS-GP (e non solo quella) continuerà anche nella prossima stagione, annata chiave per la casa di Noale ...Aprilia rinnova la fiducia in Lorenzo Savadori, che sarà tester e wild card MotoGP col marchio veneto anche nel 2023.