Immobili per l’impresa | compravendite in aumento | dinamico il settore dei capannoni

(Di giovedì 6 ottobre 2022) MILANO – Lo scenario economico attuale impatta in modo particolare sulle imprese che si trovano ad affrontare aumenti importanti dei costi, difficoltà di reperimento di materie prime e della manodopera. Gli effetti non si sono, per il momento, trasferiti sulledeglinon residenziali. I dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, riferiti al secondo trimestre 2022, ed elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa hanno registrato i seguenti aumenti: +4,3% per ilproduttivo, +5,5% per i depositi, +3,1% per i negozi e +0,9% per gli uffici. Resta la volontà di acquistare questicon la finalità di salvaguardare il proprio capitale dall’inflazione. CITTÀ Secondo trimestre 2022 Secondo trimestre ...