Assegno di mantenimento | può essere chiesto con memoria integrativa

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Annamaria Villafrate - Cassazione: la domanda per ilconseguente alla separazione puòavanzata per la prima volta anche con laart. 709 c.p.c. .

Altalex

Nel momento in cui il giudice calcola l'diper l'ex moglie o per i figli parte da una base oggettiva: la dichiarazione dei redditi dell'obbligato. Su questa incidono ulteriori elementi come le spese in atto o quelle da ......si trova ad affrontare il divorzio davanti a un giudice Negli ultimi giorni circolavano voci riguardanti una presunta lite circa ilche Ilary Blasi avrebbe chiesto a Totti, un... Assegno divorzile anche per il mantenimento alla dimora familiare Autoresponsabilità. È il principio che deve ispirare il figlio ormai maggiorenne, che deve andare a lavorare, se a scuola non andava bene ...È quanto emerge dalla sentenza 1391/22, pubblicata il 22 settembre dalla prima sezione famiglia civile della Corte di appello di Bari.