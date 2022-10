Video Ajax - Napoli 1 - 6 | Capello | ' ' Che lezione di calcio!' '

SocciGianluca : RT @robypec75: @Chiariello_CS Intervista a caldo ad Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax - robypec75 : @Chiariello_CS Intervista a caldo ad Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax - DecioSacco : RT @Chiariello_CS: Totò aveva capito tutto. Il GENIO in poche parole: Ajax-Napoli 1-6 - LoveNA1926 : RT @Chiariello_CS: Totò aveva capito tutto. Il GENIO in poche parole: Ajax-Napoli 1-6 - andreaiavazzo54 : RT @Chiariello_CS: Totò aveva capito tutto. Il GENIO in poche parole: Ajax-Napoli 1-6 -

Dopo la vittoria del Napoli per 1 - 6 in casa dell'in Champions League, Fabio Capello si mostra impressionato dalla squadra di Spalletti. Guarda ...Ieri sera, nel post - partita di- Napoli 1 - 6 , Vessicchio se l'è presa con la redazione di ... Vessicchio si lascia andare anche a pareri molto duri: ' Mediaset spazzatura ', scrive nel...Grande gioia per i tifosi del Napoli presenti all'Amsterdam Arena, a fine gara si è sollevato un particolare coro.Ecco il video Highlights della partita Ajax-Napoli, svoltasi il 4/10/2022 con il risultato di 6-1 per la squadra di Spalletti in Champions League. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo, impar ...