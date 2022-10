Ufficiale | Ilicic torna in campo | contratto triennale per l’ex Atalanta

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Josipè pronto are grande protagonista in. Lo sloveno è reduce dall’esperienza entusiasmante in Italia con la maglia dell’, è stato un calciatore determinante per i successi del club nerazzurro. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili e condizionati dalla pandemia del Covid. La decisione del calciatore è stata quella di mettere da parte il calcio per dedicarsi alle situazioni personali.è ancora in grado di fare la differenza ed è pronto per un’altra stagione da protagonista. E’to ufficialmente a casa, al Maribor. Lo sloveno ha firmato unfino al 2025 e sarà un punto di riferimento per i compagni, dentro e fuori dal. “Questo è un grande evento per tutti noi, non solo per Maribor ma per il ...