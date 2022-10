Pioli | 'Milan forte mentalmente | ma l'arrivo di Potter ci crea difficoltà Leao | Giroud | Ibra | Tonali | vi dico tutto'

Il tecnico rossonero: 'Contro il Chelsea Servono tecnica e giusta mentalità' . In diretta dalle 19:30 l'intervista nel prepartita di Chelsea -MILANO - Stefanoparla in esclusiva ai microfoni di Prime Video . L'allenatore rossonero racconta l' esperienza delin Champions e parla di una squadra consapevole dei sacrifici ...in totale emergenza ma con tanta fiducia . Danny Makkelie, l'arbitro di Chelsea -. Chelsea -, i precedenti . Chelsea -, le probabili formazioni . Champions League, ...Stasera il Milan giocherà contro il Chelsea in una sfida piena di fascino in terra inglese. Rossoneri che arrivano al match consapevoli della loro appurata for ...Una partita molto importante che la squadra di Stefano Pioli cercherà in tutti i modi di vincere. Chelsea-Milan, dove vederla in TV e in streaming Chelsea-Milan è la partita di cartello del Gruppo E ...