LIVE Nardi-Tsitsipas 6-7 | ATP Astana 2022 in DIRETTA | il numero 6 al mondo si prende il tie-break

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAERRORE DI, IL TIE-È DI STEFANOS, PRIMO SET CHE SI CHIUDE SUL 7-6. 6-2, servizio esterno e dritto al volo per. 6-1 Prima vincente del greco, cinque palle per il set in favore del greco. 5-1 Stecca il dritto. 4-1, ora l’ellenico sta controllando lo scambio, tienelontano dal campo e chiude con la volée a rete. 3-1, il nastro manda l’inerzia dello scambio a favore del greco, che poi colpisce a rete. 2-1, ace per il greco. 1-1 Servizio e contropiede vincente di. 1-0, palla corta deliziosa dell’azzurro. GAME ...

QUI FERMANA - Protti dovrebbe rispondere col moduloo 4 - 3 - 3 contra i pali e con Gkertsos, Parodi, Pellizzari e Carosso pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Misuraca, ...A disp.:, Manardi, De Pasqualis, Diouane, Romeo, Grassi, Carozzo, Maggio, Giampaoli, Pavone, Ronci. All.: Protti. ARBITRO: Di Reda di Molfetta. RETE: 4 pt Chiarello. NOTE: spettatori 400 circa. ...La partita Cesena - Fermana di Mercoledì 5 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia ...A prescindere da come finirà l'avventura kazaka, Luca Nardi al termine di questa settimana avrà fatto un altro passo decisivo verso il suo ...