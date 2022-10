PalermoToday : Bus di invitati al matrimonio precipita per 500 metri in un burrone: 25 morti - angiuoniluigi : RT @leggoit: Il #bus precipita in un #burrone, 25 morti: stavano andando a un #matrimonio - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: India, vanno al matrimonio ma bus precipita: 25 morti #uttarakhand #india - leggoit : Il #bus precipita in un #burrone, 25 morti: stavano andando a un #matrimonio - MediasetTgcom24 : India, vanno al matrimonio ma bus precipita: 25 morti #uttarakhand #india -

leggo.it

Ilin un burrone, 25 morti: stavano andando a un matrimonio. Sono almeno 25 le vittime di un incidente stradale avvenuto questa mattina nello stato dell' Uttarakhand , in India, mentre 20 ...Aveva cercato unma per via di una festività i pullman erano tutti bloccati. Poi - racconta nel ... Il 28 settembre la situazione. Scatta l'arresto e il trasferimento ad Evin. In Italia, ... Il bus precipita in un burrone, 25 morti: stavano andando a un matrimonio L'autobus su cui viaggiano, per raggiungere un villaggio dove avrebbero dovuto festeggiare un matrimonio, è precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso. Venti persone sono state tratte ...Il bus precipita in un burrone, 25 morti: stavano andando a un matrimonio. Sono almeno 25 le vittime di un incidente stradale avvenuto questa mattina nello stato dell'Uttarakhand, in ...