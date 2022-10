I progetti di istruzione domiciliare: un esempio di Piano Personalizzato di Apprendimento (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio – come si legge “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” - è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. Vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il servizio dipuò essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio – come si legge “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’” - è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura. Vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore ...

lillidamicis : L’I.T.T. Pacinotti di Taranto promuove, da sempre, la dimensione europea dell’educazione e dell’istruzione attraver… - ScuolaTarcisio : RT @eTwinning_Ita: Fino al 20/10 partecipa alla campagna #eTwinningWeeks 2022! Per te tante risorse e attività per la creazione di nuovi pr… - missionarie_mc : PROGETTI 2022 Le sorelle di Bor in #GuineaBissau chiedono aiuto per assicurare una buona istruzione a 20 ragazzi co… - eTwinning_Ita : Fino al 20/10 partecipa alla campagna #eTwinningWeeks 2022! Per te tante risorse e attività per la creazione di nuo… - aborruso : RT @transparency_it: ??Agata, a cura di Domiziana Ferrari; Tema istruzione e ricerca > un monitoraggio dei dati attuali di accesso delle don… -