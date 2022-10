Grazano Cesari su Inter-Barcellona | “Calhanoglu da rosso”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)densa di episodi dubbi, soprattutto nel secondo tempo. Uno di quelli più evidenziati è il mancato cartellinonon assegnato a. Al minuto 70 c’è l’vento sopra le righe di. L’arbitro ferma il gioco e mostra il giallo, probabilmente il VAR non puòvenire perché l’arbitro ha tutto sotto controllo ma l’vento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Ausilio sull’operazione: “Occasione sfruttata. Eriksen? Speriamo ritorni a giocare” Marotta: “? Non è stato uno sgarbo al Milan. Sui giocatori…” Probabili formazioni ...

Graziano Cesari dice la sua su questo episodio : “Fallo sopra le righe di Calhanoglu, solo giallo per il turco. Intervento molto pericoloso. Era da rosso perché il piede era molto alto”. Gli altri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...