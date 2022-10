Covid | report Fiaso | risale curva ricoveri | +39% in 7 giorni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Tornano a occuparsi i posti lettonegli ospedali. "In una settimana il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è salito del 39,7%". E' quanto emerge dalla rilevazione del 4 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. "Si tratta di una repentina inversione di tendenza - avverte la- solo una settimana fa, infatti, il numero dei ricoverati era aumentato di appena il 5% e tutto a carico di pazienti 'con', arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al tampone". Guardando alla distribuzione geografica, lasale maggiormente al Nord (+69%), al Centro l'aumento è del 33% mentre al Sud e nelle isole ...

Agenzia_Ansa : Durante la pandemia da Covid è aumentata la quota dei Neet, giovani adulti che non hanno un lavoro né seguono un pe… - fisco24_info : Covid Italia, risale curva ricoveri: il report: (Adnkronos) - Fiaso: +39% in 7 giorni. Repentina inversione di tend… - ledicoladelsud : Covid Italia, risale curva ricoveri: il report - italiaserait : Covid Italia, risale curva ricoveri: il report - vvoxonline : #COVID19: riparte la curva dei ricoveri -

Tornano a occuparsi i posti lettonegli ospedali. È quanto emerge dai dati del 4 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso. Secondo l'ultimo bollettino sono 58.885 i nuovi casi e 60 i morti. Il tasso di ...In un suosostiene infatti: "In un contesto particolarmente duro per i mercati, con ...5% e certamente non superiori in confronto a quelli registrati durante la crisi. Una delle principali ...Tornano a occuparsi i posti letto Covid negli ospedali, è quanto emerge dall'ultima rilevazione degli ospedali Fiaso ...Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Tornano a occuparsi i posti letto Covid negli ospedali. "In una settimana il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è salito ...